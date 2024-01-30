عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم زيارة القبور.. وهل تنفع الميت؟ الإفتاء توضح

زيارة القبور
زيارة القبور

تعتبر زيارة القبور من الأمور التي رغب الشرع فيها لما في ذلك من الدعاء للميت وتذكر الاخرة.. فما حكم زيارة القبور؟ وهل زيارة قبر الميت تنفعه؟.

هل توزيع الصدقات عند القبور بدعة محرمة؟.. الإفتاء: محدثة غير مذمومة

عذاب القبر ونعيمه للجسد أم للروح.. وكيف نستعيذ منه؟|علي جمعة يوضح

حكم زيارة القبور

أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء بأن زيارة القبور مستحبة وأمر رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه حيث قوله"نَهَيْتُكُم عن زيارةِ القبورِ، فزُورُوها" فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور للنساء لوجود بعض التجاوزات التي رآها منهن ولكن حينما استقرت أمور الشريعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء بزيارة القبور.

ولفت إلى أن زيارة قبر الميت تنفعه لما في ذلك من تحصيل الثواب له  من خلال الدعاء والصدقات التي يقوم أهل المتوفى بعملها لأجله حتى روي أن الملائكة تدخل بالهبة والصدقة على المتوفي وتقول له هدية فلان فيباهي بها أقرانه.

حكم زيارة القبور في العيد

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور سُنَّةٌ عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، لما فيها من عظة وعبرة للأحياء وبر ونفع للأموات.

أوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حكم زيارة القبور في العيد ، أنه ليس لزيارة الأموات وقت معين، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة؛ فلا يُستَحبُّ تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن في ذلك تجديدٌ للأحزان فلا بَأْسَ بزيارة الأموات في الأعياد، كما كانوا يُزارُون في حياتهم في الأعياد.

واستشهدت بقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث» (مسند أحمد)؛ منوهًة بأن زيارة القبور فيها انتفاع الميت بثواب القراءة والدعاء والصدقة، وأُنْسِه بالزائر.

وأضافت أن زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات؛ لأن الأمر بها جاء مطلقًا، فشمل ذلك جميع الأوقات، وتزيد أفضلية زيارتها في الأيام المباركة التي يلتمس فيها مزيد العطاء من الله سبحانه وتعالى، ومنها أيام العيدين؛ لما في ذلك من استشعار معاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، ولْيُراعَ عدم تعمد إثارة الأحزان، وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما.

حكم زيارة القبور في العيد

ونبه الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن زيارة المقابر أول يوم العيد هو خلاف الأولى، فالأولى أن الناس فى هذا اليوم تكون فى حالة فرح أما لو ذهبوا إلى القبور لا يكون "حرام".

وتابع "الورداني"، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم الذهاب للقبور فى أول يوم العيد؟»: “الأولى أن الناس لا تذهب للمقابر فى هذا اليوم أنه يوم عيد الفرح والأيام كثيرة من الممكن أن نزور فيها الموتى فى أى يوم، ولكن إذا ذهبوا جزء من اليوم بأن يدخلوا السرور على المتوفى فلا بأس”.

وأشار إلى أن زيارة المتوفى فى أول يوم العيد ليست حراما، ولكنها ليست هي الأولى والأفضل تركها لأن هذا يوم عيد.

زيارة القبور الدعاء للميت زيارة قبر الميت حكم زيارة القبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

ترشيحاتنا

تحملت أزمات مستوردة.. وكيل النواب يوجه التحية لحكومة مدبولي

أبو العينين: طالبت رئيسة إثيوبيا بالجلوس لحل أزمة السد.. فيديو

«هياكل الأخضر واليابس!»| القصة الكاملة لهجوم الجراد على مصر.. و"الزراعة" تحذر

رئيس جامعة الأزهر لطلاب الصيدلة: نعول عليكم في تقدم صناعة الدواء المصرية

ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ دار الإفتاء تجيب

بغداد تعلق على وقف حزب الله ـ العراق هجماته ضد القوات الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنه من البقول.. هذا الطعام يحمي من النقرس

نفسي أموت في مصر| ماذا قالت لبنى عبد العزيز..وما نظرتها للجيل الحالي؟

أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ