أخبار السيارات|سعر أشهر عربة مستعملة في مصر.. ثمن أوبل موكا 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وذلك لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

زاد الإقبال مؤخراً على شراء السيارات المستعملة وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة.

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي باقة من السيارات الجديدة في السوق المصري، أبرزها سيارة السيدان الشهيرة هيونداي النترا HD موديل 2024.

تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من أقوى السيارات الجديدة محلياً، ومن بينها سيارة رينو أوسترال الجديدة موديل 2024.

تتميز السيارة اوبل موكا موديل 2024 بتصميم شبابي أنيق وفريد من نوعة، وتعتبر أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في السوق المصري.