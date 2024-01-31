أخبار السيارات|سعر أشهر عربة مستعملة في مصر.. ثمن أوبل موكا 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
هيونداي فيرنا.. سعر أشهر سيارة مستعملة في مصر
يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وذلك لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.
لانوس وميجان.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه
زاد الإقبال مؤخراً على شراء السيارات المستعملة وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة.
تتوفر بـ 4 فئات.. هيونداي النترا HD موديل 2024 بهذا السعر
تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي باقة من السيارات الجديدة في السوق المصري، أبرزها سيارة السيدان الشهيرة هيونداي النترا HD موديل 2024.
أحدث أسعار رينو اوسترال 2024 في مصر
تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من أقوى السيارات الجديدة محلياً، ومن بينها سيارة رينو أوسترال الجديدة موديل 2024.
سعر أوبل موكا 2024 في السوق المصري
تتميز السيارة اوبل موكا موديل 2024 بتصميم شبابي أنيق وفريد من نوعة، وتعتبر أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في السوق المصري.