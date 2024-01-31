عاجل
الرياضة الأعنف|كابتن منتخب مصر لكرة اليد: كان هناك إصابات متعددة قبل البطولة «الأهرام»: مصر تحذر من خطورة امتداد الصراع في غزة لمناطق أخرى بالشرق الأوسط «الجمهورية»: وعي المواطن بالمخاطر هو الدرع الواقية لمواجهة التحديات وعبور الأزمات صحف الإمارات اليوم.. أمريكا تضع شروطًا قبل استئناف تمويل الأونروا.. وبريطانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. وكوريا الشمالية تختبر بنجاح إطلاق صاروخ كروز أهم الأخبار|وزير الداخلية يُقرّر سحب الجنسية المصرية من 20 مواطناً.. وهذا رد فعل عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك.. وسبب هجوم الجراد على الحدود الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|سعر أشهر عربة مستعملة في مصر.. ثمن أوبل موكا 2024

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هيونداي فيرنا.. سعر أشهر سيارة مستعملة في مصر

يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وذلك لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

 

لانوس وميجان.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه

زاد الإقبال مؤخراً على شراء السيارات المستعملة وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة.

 

تتوفر بـ 4 فئات.. هيونداي النترا HD موديل 2024 بهذا السعر

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي باقة من السيارات الجديدة في السوق المصري، أبرزها سيارة السيدان الشهيرة هيونداي النترا HD موديل 2024.

 

أحدث أسعار رينو اوسترال 2024 في مصر

تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من أقوى السيارات الجديدة محلياً، ومن بينها سيارة رينو أوسترال الجديدة موديل 2024.

 

سعر أوبل موكا 2024 في السوق المصري

تتميز السيارة اوبل موكا موديل 2024 بتصميم شبابي أنيق وفريد من نوعة، وتعتبر أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في السوق المصري.

 

 

لانوس هيونداي النترا HD رينو أوسترال اوبل مستعملة سيارات مستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

موضوعات متعلقة

هيونداي فيرنا.. سعر أشهر سيارة مستعملة في مصر

لانوس وميجان.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه

تتوفر بـ 4 فئات.. هيونداي النترا HD موديل 2024 بهذا السعر

أحدث أسعار رينو اوسترال 2024 في مصر

سعر أوبل موكا 2024 في السوق المصري

سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2024 الجديدة في مصر

5 مشكلات.. أهم أسباب تأخر تشغيل السيارة

بورشة: حظر محركات الاحتراق في أوروبا لعام 2035 قد يتأخر

ترشيحاتنا

السلطان إبراهيم إسكندر يؤدي اليمين الدستورية ملكًا جديدًا لماليزيا .. فيديو

التكييف ولا الدفاية هيوفر فاتورة الكهرباء .. اعرف الفرق

موجة أمطار شديدة تغطي 14 محافظة.. وثلوج على جبال سيناء |الطقس اليوم

بعد تهديدات بايدن.. إيران تتوعد برد سريع وحازم على استهداف أراضيها أو رعاياها

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لجميع مستخدمي أندرويد.. وموتورولا تطلق موبايل ببطارية 6000 مللي أمبير

بعد موافقة النواب .. تعرف على أهداف قانون «قادرون باختلاف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة العضلات تستغرق وقتا|هل يساهم كلوب في تجديد عقود ثلاثي ليفربول؟..وموقف صلاح

بفستان جريء.. رشا مهدي تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام |شاهد

شاهد.. فيديو يوثق رد فعل طفلة أجنبية شاهدت فلسطينيا يرتعش من البرد

بإطلالة جذابة وملابس لافتة.. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ