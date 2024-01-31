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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد ضعيف الشخصية|برلماني: الشللية والمجاملات تدير الكرة في مصر.. فيديو

سليمان وهدان عضو
سليمان وهدان عضو مجلس النواب

أكد سليمان وهدان عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب إحاطة ضد اتحاد الكرة للوقوف على ملابسات التراجع الذي شهدته الكرة المصرية خلال المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية

واتهم وهدان خلال لقائه ببرنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر،  اتحاد الكرة بأنه يتخذ قراراته وفق ما سمّاه بـ”الشللية”، مشيرًا إلى أن تشكيل اتحاد الكرة من البداية “مجاملات وإرضاءات”.

ما ينقصه فقط هو الإدارة المحترفة

 وتابع: ”طالما توجد هذه التوازنات في اتحاد الكرة فلا يمكن أن نضمن إطارًا مؤسسيًا لإدارة الكرة في مصر”.

 وقال وهدان إن الدولة قدمت كافة سبل الدعم للمنتخب الوطني، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار المنتخب أثناء التدريبات وكذلك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتأكيد على تقديم مصر الدعم الكامل، لكن ما ينقصه فقط هو الإدارة المحترفة ممثلة في اتحاد الكرة التي غفلت العدل في الاختيارات ولم تتحل بقوة الشخصية.

الدكتور مصطفى مدبولى مجلس النواب اتحاد الكرة بطولة الأمم الإفريقية الكرة المصرية

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