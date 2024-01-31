رئيس الغردقة يتفقد المدينة الشبابية للاطلاع على الأنشطة والبرامج

تفقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اليوم الأربعاء ، المدينة الشبابية، حيث كان في استقباله حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى المدير التنفيذي والمدير المالي للمدينة الشبابية.

تجول حماية في مختلف أقسام المدينة الشبابية، واطلع على الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها بها، واستمع إلى تقارير مفصلة من الإدارة حول الإنجازات والتحديات التي تواجهها المدينة.

وأعرب رئيس مدينة الغردقة عن اهتمامه الكبير بالشباب ودعمه المتواصل لتطوير المدينة الشبابية، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة آمنة ومحفزة للشباب لممارسة أنشطتهم المختلفة وتطوير مهاراتهم ومواهبهم.