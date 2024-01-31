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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 22.. إزالة 99 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

 

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واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 99 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 34 حالة تعد على أرض أملاك دولة بواقع 13 حالة مباني بمراكز العدوة وسمالوط والمنيا، و21 حالة زراعة بمركز العدوة، إلى جانب إزالة 55 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة.

وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي 10 حالات إيقاف وإزالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز سمالوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الأراضى الزراعية وأملاك الدولة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الموجه الـ 22 لإزالة التعديات الوحدات المحلية تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضى الزراعية

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