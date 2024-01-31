الأورمان تنظم 3 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمحافظة الغربية.. صور

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية مع جمعية الأورمان خلال شهر يناير فى تنظيم عدد (3) قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية.

وشملت مناطق عمل القوافل، قرى خرسيت وميت حبيش وعزبة المنسى مركز طنطا، وقرى الجابرية والهياتم والجمهورية مركز المحلة الكبرى، وقريتي كفر المحروق وبلشاى مركز كفر الزيات، وقرية ميت المخلص مركز زفتى، وقرية سجين الكوم مركز قطور، وقرية الرجبية مركز السنطة، وقرية كوم عبود مركز بسيون.



وأكد أحمد عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، منوها بأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الاورمان خلال شهر يناير نظمت 3 قوافل علاجية حيث تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .



وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كل أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

وأوضح أن الأورمان قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مايقرب من 49 ألف مريض، وإجراء 12 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9810 نظارة طبية لغير القادرين.