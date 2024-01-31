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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان مجسم.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة. 

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وتألقت ياسمين صبري، مرتدية فستان طويل ومجسم باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها ونسقت معه جاكيت طويل وأنيق باللون الأبيض. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة. 

وإليكم صور ياسمين صبري 

 

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