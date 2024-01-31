صور جديدة من كواليس "عتبات البهجة" لـ يحيي الفخراني |شاهد

طرحت شركة العدل جروب صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "عتبات البهجة" المشارك في موسم رمضان 2024 للنجم الكبير يحيى الفخراني مع مجموعة من أبطال العمل.

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، رؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وكشف الفنان يحيى الفخراني، عن أعماله في رمضان 2024، قائلا إنه سيقدم مسلسلا دراميا بعنوان "عتبات البهجة" في موسم دراما رمضان 2024، من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، والذي عمل معه في عملين من أنجح الأعمال وهما "جحا المصري" و"يتربى في عزو".

وأضاف "الفخراني"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المخرج مجدي أبو عميرة رجل مخلص في عمله للغاية، ومناسب للغاية للعمل الذي كتبه الدكتور مدحت العدل، والإطار العام للمسلسل اجتماعي إنساني، ويتعلق بالجد وأحفاده.

ولفت إلى أن المسلسل يتكون من 15 حلقة وما كتب منه حتى الآن 7 حلقات، ويعتمد على الرواية الأصل، وتعمد أن ينتهي من العمل مبكرا حتى لا يحدث ضغط مع قرب حلول شهر رمضان.

عتبات البهجة

عتبات البهجة

عتبات البهجة

عتبات البهجة

عتبات البهجة

عتبات البهجة

عتبات البهجة

عتبات البهجة

عتبات البهجة