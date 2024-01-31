أبرزها المستشفيات.. خدمات جديدة لأهالي قرى "حياة كريمة" بالمنيا

وجه أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهودهم والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

وأكد محافظ المنيا، أن المرحلة الأولى شملت تنفيذ 3209 مشروعا بتكلفة 40 مليار جنيه فى 192 قرية بنطاق 5 مراكز، إلى جانب 102 قرية فى المرحلة الثانية بمركزى سمالوط وبنى مزار، حيث تنوعت المشروعات منها الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب ومراكز الشباب ومكاتب البريد والمراكز التكنولوجية، وأعمال الرصف وغيرها من مشروعات الصحة سواء مستشفيات أو وحدات صحية.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع أحمد خلف رئيس مركز العدوة، نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقريتي عطف حيدر وزاوية برمشا، حيث تفقد أعمال تطوير نقطة مطافي عطف حيدر، ووحدة طب الأسرة بقرية عطف حيدر المقامة على مساحة 1022 م٢ لتخدم حوالى 20 ألف نسمة بالقرية والعزب التابعة ،ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية زاوية برمشا على مساحة 40 ألف متر مربع لتخدم 13 قرية بإجمالي 175 ألف نسمة حيث تعمل المحطة بطاقة 20 :30 ألف متر مكعب / يومياً ، و مجمع الخدمات الحكومية بعطف حيدر على مساحة 600 م ٢، والذي يخدم حوالي 85 ألف نسمة بعدد 5 قري وتوابعها ( عطف حيدر ـ المسيد ـ زاوية برمشا ـ الجهاد ٤ ـ بنى وركان)، حيث يقدم المجمع خدمات متنوعة تضم (السجل المدني ـ الشهر العقاري ـ التموين ـ البريدـ المركز التكنولوجي ـ التضامن الاجتماعي) .

كما تفقد رئيس المركز أعمال إنشاء وحدة طب أسرة قرية بان العلم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبقا لمعايير نظام التأمين الصحى الشامل لخدمة 7 آلاف مواطن، ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية منشأة الساوى، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير مستشفى العدوة المركزى، لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وفى ذات السياق، تفقد أحمد السايس رئيس مركز ملوى، عدداً من المشروعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة منها توسعات محطة معالجة ملوي على مساحة 18 فدانا لتعمل بقدرة استيعابية 20 : 40 ألف م٣ في اليوم حيث تخدم المحطة مدينة ملوى و5 وحدات قروية، وكذلك مشروع إنشاء محطة تنقية مياه مدينة ملوى والمأخذ بطاقة إنتاجية 450 لتر/ ثانية وتخدم مدينة ملوى و 8 وحدات قروية.

وفى مركز أبوقرقاص، تفقد تاج أبو سداح رئيس المركز عددا من مشروعات حياة كريمة تضمنت توسعات محطة معالجة الصرف الصحى الغربية على مساحة 3 أفدنة لزيادة القدرة الاستيعابية ولخدمة المدينة و 13 قرية، و محطة معالجة الصرف الصحى بقرية بنى حسن الشروق على مساحة 100 ألف متر مربع لخدمة 3 قرى و توابعها لخدمة 76 ألفا و 864 نسمة و محطة معالجة بلنصورة لخدمة 14 قرية بطاقة تصل إلى 35 ألف متر مكعب/ يوم، وتخدم 250 ألف نسمة، إلى جانب أعمال إنشاء مستشفى أبوقرقاص المركزى على مساحة 25 ألف و500 متر مربع تستوعب 200 سرير وتخدم 628 ألف و 668 نسمة .

من جانبه، تفقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى تل بني عمران والحاج قنديل والعمارية الشرقية، شملت وحدتي طب الأسرة بقرية الحاج قنديل والعمارية الشرقية لخدمة ما يزيد عن 20 ألف مواطن، كما تفقد مجمع الخدمات بقرية تل بني عمران، وتابع سير العمل به، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمواطن وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة وخاصة بمكتب البريد لتسهيل الخدمة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد رئيس المركز، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقريتي كفر خزام و تانوف، وأعمال توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تانوف على مساحة 17 فدانا و تخدم المحطة أكثر من 15 قرية بمركز ديرمواس، بالإضافة إلى وحدة طب الأسرة بقرية تانوف، والمقامة على مساحة 1250م وتخدم ما يزيد عن 10 آلاف مواطن.

وتابع رئيس المركز أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العمارية، والمقامة على مساحة 4 أفدنة تقريبا، حيث تخدم المحطة قرى شرق النيل من تل العمارنة شمالاً وحتى العمارية الشرقية جنوباً، بالإضافة إلى مشروعات بقرية دلجا قاربت على الانتهاء منها ( وحدة الإطفاء - والسوق الحضاري بالقرية - وحدة إسعاف دلجا)، حيث يصل عدد المستفيدين من مشروعات حياة كريمة بقرية دلجا إلى 150 ألف مواطن.

ومن جانبه، تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، أعمال إنشاء مستشفى مغاغة المركزى النموذجى على مساحة 7 آلاف متر مربع مكون من 6 أدوار ويشتمل على 316 غرفة في جميع التخصصات بتكلفة مليار و 700 مليون جنيه وتخدم 702 ألف نسمة ، ووحدة صحية بقرية الشيخ زياد وتخدم 32 ألف نسمة بالقرية وتوابعها ومحطة معالجة بلهاسة لخدمة 8 قرى بالوحدة المحلية لميانة وتوابعها ما يعادل 115 ألف نسمة وزيادة طاقتها الاستيعابية من 15 ألف متر مكعب/يوميا لتصل إلى 25 ألف متر مكعب/ يوميا .