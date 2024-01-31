عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بالمنيا يعقد سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية للفتيات

فاعليات وندوات لقومي
فاعليات وندوات لقومي المرأة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها.

واستعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية حيث تم تنفيذ لقاء توعوي للسيدات بقرية بنى عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص حيث دارت الندوة حول العادات والتقاليد الاجتماعية والمعرفية التي تضر بالفتيات نفسيا. 

وتم تنظيم ندوة لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بقري (مصطفى حمدي - البراجيل - ابو قلته – البرشا - دير البرشا - دير أبوحنس ) التابعة لمبادرة حياة كريمة بمركز ملوي وقري ( المطاهرة القبلية - بني محمد شعراوي - شرارة - سفاي -نزلة حرز- منشأة النصر) بمركز أبوقرقاص وتم استهداف عدد ١١١٨ من السيدات والرجال وتناول الحديث أهمية المشورة قبل الزواج وأهمية الكشف الطبي والتغذية السليمة للأم والطفل ومراحل نمو الطفل .

استمرار حملات النظافة وتمهيد الطرق ودعم منظومة الإنارة بمراكز المنيا

محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين

وأضافت " أبوسمرة" أنه تم عقد ندوة إعلامية حول تمكين المرأة الريفية اقتصادياً تحت عنوان (نحو قرية منتجة)، وذلك من خلال النهوض بالمشروعات الناشئة الناجحة ومساندتها لتكوين تحالفات منتجة ومشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع، بهدف توسيع إمكانية الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

كما تم عرض المنتجات والمشغولات من قبل المشاركات في الندوة ( ملابس - مفروشات - اكسسوارات يدوية)، فضلاً عن استخراج ١٠٠ مائة فيزا ميزة شمول مالي للسيدات بقرية الطيبة بمركز سمالوط

أسامة القاضي محافظ المنيا الأنشطة والفعاليات الدكتورة منال العادات والتقاليد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المجلس القومى للمرأة مبادرة حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

لأول مرة منذ 10 سنوات| بلومبرج: أردوغان يزور مصر 14 فبراير المقبل

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الموجة 22.. إزالة 99 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بالمنيا

ضبط 114 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

استمرار حملات النظافة وتمهيد الطرق ودعم منظومة الإنارة بمراكز المنيا

المسعف الأمين عثر على 710 آلاف جنيه بحوزة مصابين وسلمها لاصحابها ..صور

الانتهاء من تبطين 40 ترعة..مزارعو المنيا: مشروع التأهيل رشد المياه وجمل القرى|شاهد

حملات رقابية مفاجئة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالمنيا

محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين

ترشيحاتنا

الإداري تقضي بقيد خريجي كليات الصيدلة بروسيا وتركيا بنقابة الصيادلة

نظام باترويت أمريكي.. بوتين يكشف سبب إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين

السعودية تتعرض لدرجات حرارة صفرية وأجواء ثلجية.. تحذير عاجل من الأرصاد بالمملكة

أول تعليق لاتحاد الكرة على خروج منتخب مصر من بطولة أفريقيا

وصلت لـ 400 جنيه.. تحرك عاجل لأسعار اللحوم الحية الآن

جبال فلوس.. الداخلية تضبط مسئولى شركة بحوزتهما مليون دولار و37 ألف يورو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

ملابس صيفية.. علا رشدي تثير الجدل رفقة زوجها| شاهد

جيب قصيرة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

ملابس جريئة.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بصورها| شاهد

فيديو

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ