منخفض جوي متعمق.. مصر تشهد انخفاضا غير مسبوق في درجات الحرارة غدا الخميس

طقس الخميس.. كشفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم عن أن غدًا "الخميس" سيشهد تسجيل أقل درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء، حيث ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية في فترة النهار، و8 درجات في فترة الليل.

عدم استقرار الأحوال الجوية

وقالت الدكتورة منار غانم - في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء "إنه وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، فقد شهدنا خلال الأيام الماضية حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية والتي ستستمر لمدة 48 ساعة قادمة؛ بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض".

منخفض جوي على سطح البحر المتوسط



وأضافت: "أنه يتزامن مع ذلك منخفض جوي على سطح البحر المتوسط متمركز على جزيرة قبرص ومعه كتل هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا، وهو ما أدى لانخفاض كبير في درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية من 3 إلى 4 درجات"، لافتة إلى أنه يتم خلال هذه الأيام تسجيل درجات حرارة هي الأقل منذ بداية فصل الشتاء، حيث تم اليوم تسجيل العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية خلال فترات النهار، فيما سنشهد في فترات الليل مزيدًا من انخفاض درجات الحرارة".

درجة الحرارة الصغرى اليوم ما بين 8 و9



وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى اليوم ما بين 8 و9 درجات على القاهرة الكبرى، حيث نستشعر أجواء شديدة البرودة بمعظم المحافظات، خاصة المدن الجديدة والأمكان المفتوحة التي لها ظهير صحراوي، كما نشهد اليوم نشاطًا للرياح سرعتها تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة في أغلب المحافظات، وهو ما يعطي شعورًا بالمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وبينت أن تلك الرياح تؤثر بشكل مباشر على اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ومن المتوقع اليوم استمرار الأمطار ما بين المتوسط إلى الغزير والرعدي، تصاحبها حبات البرد في المحافظات الساحلية.

وتوقعت الدكتورة منار غانم خلال الساعات القادمة، وصول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة للمحافظات الداخلية وعلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، لافتة إلى أنها قد تصل إلى القاهرة الكبرى.

وتابعت: أن فرص تكون الشبورة ستكون "ضعيفة جدًا" لوجود نشاط للرياح الذي لا يساعد بشكل كبير على تكون الشبورة المائية، وإن وجدت على بعض الطرق ستكون انخفاضًا طفيفًا في الرؤية الأفقية بما لا يؤثر على حركة المرور.

واختتمت تصريحها بتوقع إمكانية تكرار تلك الموجات وحدوث انخفاضات أخرى في قيم درجات الحرارة خلال شهر فبراير المقبل؛ حيث أنه يعتبر ذروة فصل الشتاء.