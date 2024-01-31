عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اعتماد النتيجة

ينشر صدى البلد خدمة لقراءه ومتابعيه، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالفصل الدراسي الأول في محافظة مطروح.

للحصول على النتيجة اضغط هنا

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي للنصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بنسبة عامة ٧٩،٣%.

15 مشاركا من مطروح في معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية

تنفيذ 13 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بمدينة مطروح ضمن الموجة الـ 22

 

للحصول على النتيجة اضغط هنا

 

وأوضح  عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن عدد المتقدمين للامتحان خلال نصف العام الأول١١٤٦٢ طالب وطالبة حضر منهم ١٠٤٩٩ نجح منهم ٨٣٣١ طالب بنسبة ٧٩،٣%
مشيرا إلى أن نسبة النجاح بالادارات التعليمية كالتالي بإدارة العلمين ٨٤،٢%,وإدارة البنجر ٨٣،٤%،وادارة سيوة ٨١،٩%،وادارة النجيلة ٨٠،٦%،وادارة مطروح ٧٩،٩%،وادارة الحمام ٧٩،٧%،وادارة الضبعة ٧٤،٤%،وادارة  السلوم ٧٣،١%، وإدارة براني ٧٢،٣% .

للحصول على النتيجة اضغط هنا

 

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

بنسبة نجاح 79.3،%..محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

إعدام 30 كيلو مواد غذائية فاسدة في حملات بمطروح

15 مشاركا من مطروح في معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية

تنفيذ 13 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بمدينة مطروح ضمن الموجة الـ 22

محافظ مطروح: رفع درجة الاستعدادات لحين استقرار الأحوال الجوية

محافظ مطروح يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

أمطار غزيرة تضرب الضبعة والحمام والعلمين.. صور

طالبان بمطروح يحققان المركز الثالث والتاسع جمهوريا بمسابقة الأبحاث وتاريخ الفن

ترشيحاتنا

لحسابات الجنيه فقط| البنك المركزي يضع حدا للسحب.. وبطاقة جديدة بالدولار

دعاء نزول المطر والبرق والرعد.. 3 كلمات مستجابة من السنة المطهرة

بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي .. الأسهم الأمريكية تعمق تراجعاتها

الحكومة: أوشكنا على الانتهاء من منظومة رقمية لوضع رقابة محكمة على الأسواق

لهذا السبب | قرار في الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

مزاد علني| عرض منديل وقع عليه ميسي عقده الأول مع برشلونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة |شاهد

مش غالي .. سعر فستان منى زكي في السعودية يثير ضجة

بمجوهرات ملفتة .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة| شاهد

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ