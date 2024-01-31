ظهرت الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمطروح

ينشر صدى البلد خدمة لقراءه ومتابعيه، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالفصل الدراسي الأول في محافظة مطروح.

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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي للنصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بنسبة عامة ٧٩،٣%.

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وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن عدد المتقدمين للامتحان خلال نصف العام الأول١١٤٦٢ طالب وطالبة حضر منهم ١٠٤٩٩ نجح منهم ٨٣٣١ طالب بنسبة ٧٩،٣%

مشيرا إلى أن نسبة النجاح بالادارات التعليمية كالتالي بإدارة العلمين ٨٤،٢%,وإدارة البنجر ٨٣،٤%،وادارة سيوة ٨١،٩%،وادارة النجيلة ٨٠،٦%،وادارة مطروح ٧٩،٩%،وادارة الحمام ٧٩،٧%،وادارة الضبعة ٧٤،٤%،وادارة السلوم ٧٣،١%، وإدارة براني ٧٢،٣% .

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