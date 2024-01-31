قبل قمة أوكرانيا الحاسمة.. مشكلة المجر بالاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق

يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، بهدف إعطاء الضوء الأخضر لإنشاء صندوق كبير بمليارات اليورو لأوكرانيا لضمان استقرار البلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ووفقا لتحليل لنيويورك تايمز، تواجه هذه المبادرة الحاسمة عقبة رئيسية تتمثل في رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي يطالب باستخدام حق النقض سنويا على الإنفاق. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتوصل إلى حل وسط، إلا أن الإجماع بين دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين لم يسفر عن أي نتائج. تبدو الدول بعيدة المنال، مما يدفع القادة إلى النظر في البدائل والعواقب المحتملة بالنسبة للمجر.

وتمثل المجر 1% فقط من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، وقد شكلت منذ فترة طويلة تحديات أمام الاتحاد بسبب الخلافات حول انتهاكات قوانين الاتحاد الأوروبي. المعايير والقيم، وخاصة فيما يتعلق بسيادة القانون. وكانت هذه النزاعات سبباً في عرقلة العديد من الأهداف الأوروبية، بما في ذلك فرض العقوبات على روسيا والسويد وتطلعات حلف شمال الأطلسي.

إن الخلاف الحالي حول الدعم لأوكرانيا، إلى جانب علاقات أوربان الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ينظر إليه الآن على أنه تهديد أمني من قبل قادة الاتحاد الأوروبي. ويعربون عن استعدادهم لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد المجر، مما يمثل نقلة نوعية في نهجهم.

أوربان، على الرغم من تعرضه لانتقادات وتهديدات من الاتحاد الأوروبي. واستمر شركاؤه في اتباع أجندة غير ليبرالية في الداخل. سياسات المجر، بما في ذلك التمييز القانوني ضد مجتمع المثليين. الأفراد، وتفكيك هيكل مكافحة الفساد، والتدخل القضائي، أدت إلى تجميد مبالغ كبيرة من أموال الاتحاد الأوروبي. ويعمل استخدام أوربان الاستراتيجي لحق النقض الذي يتمتع به، وخاصة في الأمور المتعلقة بأوكرانيا وروسيا، على تفاقم التوترات داخل الاتحاد.

في حين يستفيد أوربان من الاتحاد الأوروبي. وباعتباره كبش فداء سياسي على المستوى المحلي، يتمتع الاتحاد بنفوذ مالي كبير على المجر. باعتبارها واحدة من أكبر المستفيدين من الاتحاد الأوروبي. من حيث التمويل، اعتمدت المجر على هذا الدعم المالي، وخاصة في أعقاب الركود في عام 2023. وتؤكد المواجهة الحالية في القمة على العلاقة غير المستقرة بين المجر والاتحاد الأوروبي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون بينهما.

لقد تركت تصرفات أوربان الأخيرة الاتحاد الأوروبي. الشركاء غير متأكدين وينظرون إليه بشكل متزايد على أنه لا يمكن التنبؤ به. في السابق، كان الافتراض بأن الحوافز المالية يمكن أن تؤثر على قرارات أوربان قد تم تحديه، مع تأكيد الزعيم المجري على أن اعتراضاته تضرب بجذورها في المبادئ وليس المخاوف النقدية. وينظر الكثيرون إلى المطالبة بالموافقة السنوية بالإجماع على صرف الأموال على أنها تكتيك لممارسة النفوذ وانتزاع الامتيازات.