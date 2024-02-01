أخبار التعليم|ظاهرة فريدة من نوعها.. القمر يقترن مع النجم Spica غدًا.. ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمطروح

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعرف على أهداف وتفاصيل برنامج إعداد قادة الوطن العربي لطلاب الجامعات

تشهد محافظة الأقصر خلال الاسبوع الجاري فاعليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، بعنوان إعداد قادة الوطن العربي، تحت شعار LEADERS 2030.

بدء تطوير ثمانين قاعة ومدرجا بكليات جامعة المنيا لمستوى الفصول الذكية

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة ، أعضاء المجلس .

ظاهرة فريدة من نوعها .. القمر يقترن مع النجم Spica غدًا

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الظاهرة الفلكية التي ستحدث في سماء مصر يومي 2-1 فبراير 2024 .

تعليم الجيزة: بدء التظلمات لمراحل النقل والشهادة الإعدادية الأحد المقبل ولمدة أسبوعين

أصدر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة تعليماته بأن يتم بدء التظلمات من يوم الأحد الموافق 4 فبراير القادم وذلك لمدة خمسة عشر يوما.

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمطروح

ينشر صدى البلد خدمة لقراءه ومتابعيه، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالفصل الدراسي الأول في محافظة مطروح.

كليات جامعة القاهرة تعلن تعليمات مهمة قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور أحمد بلبوله عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن إعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023-2024 .

خبير تعليم: الكليات التكنولوجية غيرت الصورة الذهنية السلبية المنتشرة عن التعليم الفني

كشف الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن أهمية الجامعات التكنولوجية خلال الوقت الحالى .

حظر تحصيل مصروفات بالعملة الأجنبية في المدارس الدولية.. وعقوبات مشددة للمخالفين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً عاجلاً بحظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية اغو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد.