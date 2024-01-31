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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في عهد الرسول.. جامعة الأزهر ترد على ادعاءات قناة إسرائيلية ببنود وثيقة المدينة

شيخ الازهر
شيخ الازهر

نفى أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر، ادعاءات قناة إسرائيلية بأن الازهر الشريف يقوم بالتحريض على كراهية اليهود في مناهجه.

 

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وقال أحمد زارع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “ 90 دقيقة ” المذاع على قناة “ المحور”، :" في عهد الرسول تم توقيع وثيقة المدينة  التي تعتبر اعظم وثيقة في التاريخ".

 

وأضاف احمد زارع:" أحد بنود الوثيقة تحدث عن مساعدة المسلمين لأهل الكتاب في ترميم دور عبادتهم بالأمول".

 

وتابع احمد زارع :"  الأزهر الشريف أداة تنوير ووحدة ومقاومة للجهل والفرقة والتطرف، وكان داعيا للسلام والعيش المشترك بين أتباع كل الأديان وسيظل ذلك، ولعل ما حدث في ثورات مصر المختلفة يؤكد ذلك، ونحن في الأزهر نعلم أبناءنا أن إخواننا المسيحيين ليسوا شركاءنا في الوطن، لكنهم يملكون الوطن كما نملكه".

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