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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما الأطعمة التي يمكن
ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

يمكنك تسخين العديد من الأطعمة في الميكروويف بأمان، ويكشف مهندس الصيانة مهند علي لـ"صدى البلد" بعض الأمثلة لهذه الأطعمة، والتى تشمل ما يلي:

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ما الأطعمة التي يمكنني تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما الأطعمة التي يمكنني تسخينها في الميكروويف بأمان؟

الأطعمة الجاهزة: مثل البيتزا، والوجبات السريعة المجمدة، والباستا المطبوخة مسبقًا، والأطباق الجاهزة الأخرى. 

تأكد من إزالة الأغلفة المعدنية أو البلاستيكية قبل التسخين.

الخضراوات: يمكن تسخين الخضراوات المجمدة أو المطبوخة مسبقًا في الميكروويف.

استخدم حاوية مغطاة للحفاظ على الرطوبة، وتجنب تسخينها لفترة طويلة للغاية للحفاظ على القوام والقيمة الغذائية.

ما الأطعمة التي يمكنني تسخينها في الميكروويف بأمان؟

الأطعمة السائلة: مثل الحساء والشوربة والصلصات، يمكن تسخينها في وعاء مناسب ومغطى لتجنب الرش والانفجار. 

يجب تحري الحذر عند تحريك السوائل المسخنة لتجنب الحروق.

الأرز والمعكرونة: يمكن تسخين الأرز والمعكرونة المطبوخة مسبقًا في الميكروويف.

تأكد من توزيعها بشكل متساوٍ في الوعاء وتغطيتها بغطاء للمساعدة في تسخينها بشكل متجانس.

اللحم والدواجن والأسماك: يمكن تسخين اللحوم والدواجن والأسماك المطبوخة مسبقًا في الميكروويف. 

تأكد من تسخينها بشكل كامل حتى تصل درجة حرارتها الداخلية إلى مستوى آمن.

المشروبات: مثل القهوة والشاي والحليب، يمكن تسخينها في الميكروويف. 

استخدم أكواب ميكروويف آمنة، وتحرك المشروبات بلطف بعد التسخين للتأكد من التوزيع المتساوي للحرارة.

هذه مجرد بعض الأمثلة، ويمكنك تسخين العديد من الأطعمة الأخرى في الميكروويف بأمان.

تأكد من اتباع التعليمات الموجودة على العبوات أو الدليل المرفق مع الميكروويف للحصول على إرشادات محددة لجهازك.

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