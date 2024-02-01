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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رحلات البالون الطائر بالأقصر نزهة سياحية ترفيهية| صور

صدى البلد

تشهد الأقصر رواجا سياحيا وإقبالا كبيرا على رحلات البالون الطائر بالبر الغربي ، من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء.

يذكر أن تسببت سوء الأحوال الجوية  صباح اليوم الخميس ، بمحافظة الأقصر في إلغاء رحلات البالون الطائر، والتي كان من المقرر إقلاعها في الساعات الأولى.

وقال مصدر بمطار البالون: إنه تقرر إلغاء رحلات البالون بسبب الظروف الجوية والرؤية الغير كافية وسرعة الرياح ، مما تسبب في عدم اقلاع البالون حرصًا على حياة السائحين الذين اعتزموا الإقلاع صباحا.

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أحوال الجوية البالون الطائر الظروف الجوية رحلات البالون الطائر رحلات البالون محافظة الاقصر

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