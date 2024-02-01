محاضرة عن أساليب توثيق التراث خلال دورة تأهيل الجامعيين الشعبيين لأبناء الفرافرة

شهدت الدورة التدريبية التي تقوم بها الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية بمركز الفرافرة لتأهيل الجامعيين الشعبيين من أبناء الفرافرة على جمع وتوثيق التراث الثقافي للفرافرة، في يومها الثاني محاضرتين.

وخلال المحاضرة الأولى، أكد الباحث طه إسماعيل، على آليات جمع وتوثيق عناصر المأثور الشعبي.

وفي المحاضرة الثانية، أضاف الباحث شهاب عماشة، أن ارتباط المأثور بالهوية يؤكد أهمية جمع وتوثيق عناصر التراث من حيث علاقته المباشرة بالمواطنة والهوية.

وكان اليوم الأول للبرنامج التدريبي اشتمل علي محاضرتين الأولى بعنوان الثقافة وانواعها وخصائصها ووظيفتها للباحث محمد رمضان شرح خلالها المصطلحات الثقافية المعنية بالماثور الشعبي، واحتوت المحاضرة الثانية علي طرح مفاهيم وعناصر التراث الشعبي اوضحها الباحث عرفه سبيكة .

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية تشمل برنامج عملي يقوم خلاله الباحثون بالتدريب الميداني للمتدربين بهدف تأهيلهم للجمع الميداني لعناصر المأثور الشعبي ، يأتي البرنامج بدعوة من د.ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة تحت إشراف د.الشيماء الصعيدي مدير عام ادارة أطلس المأثورات الشعبية .