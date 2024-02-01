البورصة تربح 43 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.011 تريليون جنيه.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 28434 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 34413 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 6630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 9362 نقطة.