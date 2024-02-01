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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

فولكس فاجن تيجوان
فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

تقدم العلامة التجارية فولكس فاجن  تيجوان مجموعة من السيارات الجديدة في السوق المصري من أشهرها فولكس فاجن تيجوان، والتي تتوفر بإصدار جديد كلياً لعام 2024.

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 فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

تستمد للسيارة فولكس فاجن تيجوان فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي للعجلات.

 

كما تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

 فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

تأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالإضافة إلى مثبت سرعة، وحساسات ركن وحركة، مع كاميرا للمتابعة، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية التحكم.

 

جاءت السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4486 مم للطول الكلي، مع عرض يبلغ 1839 مم، و 1664 مم للارتفاع، وترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و 19 بوصة، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 615 لتر.

 فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

أسعار السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 في السوق المصري بفئة واحدة R-LINE فقط ويبلغ سعرها 2,200,000 جنيه.

فولكس فاجن تيجوان فولكس فاجن تيجوان R-Line السوق المصري

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