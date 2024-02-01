محاصرة أسراب الجراد جنوب البحر الأحمر ومنع توغلها في المناطق السكنية والزراعية

تشهد المناطق الحدودية في مدن حلايب وشلاتين وأبورماد، جنوب محافظة البحر الأحمر، غزوًا لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر، حيث تقوم فرق المكافحة بالتصدي لهذه الأسراب قادمة من اتجاه دولة السودان. بدأت الجهود للسيطرة على الجراد ومنع توغله داخل المناطق السكنية والزراعية.

وأكد رئيس مدينة حلايب عن وصول ممثل عن منظمة الأغذية والزراعة الأممية "فاو" لمراجعة آخر تطورات أعمال مكافحة الجراد. تشارك قواعد مكافحة الجراد التابعة لوزارة الزراعة في تلك الأعمال بجهود مستمرة.

تمكنت فرق المكافحة من الوصول لأعماق 50 كيلومترًا داخل الجبال، محاصرة أسراب مختلفة والقضاء عليها. يتم التنسيق مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية لمواجهة هذا التحدي، خاصةً في ظل تصاعد الأعداد هذا العام بسبب عدم مكافحة الجراد في السودان.

تؤكد السلطات المحلية على استمرار الجهود لمواجهة هذا الغزو وتحقيق السيطرة على الأسراب باستخدام كل وسائل المكافحة المتاحة.