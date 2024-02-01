رئيس المجلس الأوروبي: مستمرون في الجهود لإيصال المساعدات لغزة وتحقيق حل الدولتين

أكد رئيس المجلس الأوروبي، الاستمرار في الجهود لإيصال المساعدات لـ غزة وتحقيق حل الدولتين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي:" مستمرون في العمل على الحد من مخاطر التصعيد في البحر الأحمر".

وفي سياق متصل، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس إن إعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة ليس أحد أهداف حرب إسرائيل المستمرة ضد حركة حماس.

وقال سموتريتش خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال: "الهدف من الحرب ليس تعزيز المستوطنات، بل إعادة الرهائن وتدمير حماس".

وأضاف "اعتقدنا أنها ليست فكرة جيدة مناقشة "اليوم التالي" لأنه موضوع مثير للجدل، ولكن تم دفعنا للقيام بذلك، ولا يمكن أن يعمل طرف واحد على رغباته بينما لا يسمح لنا بإعلان موقفنا".