خبير اقتصادي : مشروعات منصة نوفي مردودها إيجابي على الأسواق .. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي للاستثمار ممتدة منذ سنوات طويلة، وتشهد تطورا مهمًا جدًا.



وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "التطور في العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي للاستثمار ينعكس إيجابيًا على زيادة حجم المحفظة الإنمائية الموجهة لمصر".

وأشار: "منصة نوفي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة والحكومة"، موضحا: "كل ما يتم من مشروعات في إطار مبادرة نوفي يزيد من حجم الإنتاج لأن الجزء الأكبر من هذه المشروعات مشروعات صغيرة ويكون مردودها إيجابي على مختلف الأسواق في العديد من المحافظات".