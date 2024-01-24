هشام إبراهيم: علينا دور كمستهلكين للمساهمة في ضبط ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الجزء الاكبر من قطاع الصناعة مبني على الاستيراد مما يضغط على موازنة الدولة وارتفاع نسبة التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وقال هشام إبراهيم، خلال لقاء له لبرنامج مساء دي أم سي"، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه لدينا زيادة سكانية بشكل سنوي تصل نسبته إلى 2.2%، مما يؤثر على معدلات التنمية، إضافة إلى أن القاعدة الإنتاجية ضعيفة، نتيجة الإستيراد.



وتابع أستاذ التمويل والإستثمار، أنه علينا أن نلعب دور قوي كمستهلكين في ضبط الأسعار، والحكومة عليها ن تضع خطط لمواجدهة إرتفاع الأسعار، وموجات التضخم.