محمد موسى: مصر قادت ثورة دبلوماسية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني

قال الإعلامي محمد موسى، إن مصر قادت ثورة دبلوماسية لدعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والعادلة على أرضه، لافتا إلى أن القيادة السياسية قادة ثورة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

من جهته قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مصر حريصة على إفشال المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف تجويع الفلسطينيين وتركيعهم وتهجيرهم، مشددا على أن مصر تمارس سياسة حكيمة للغاية، ولن تسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافهم الاستراتيجية في المنطقة وتعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع إسرائيل أمام مسئولياتها.

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وأضاف اهشام عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لا توجد دولة ذات سيادة في قراراتها بالمنطقة سوى مصر فقط، مؤكدا أن مصر لن تفرط في ثوابت أمنها القوي بأي حال من الأحوال، أو تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر العمود الفقري في المنطقة.