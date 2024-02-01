تحذير نبوي.. خالد الجندي: ليس منا منْ يستعدى الآخرين على دولته

حذر الشيخ الدكتور خالد الجندي، الداعية الإسلامي، من أمر يفعله أهل الشر بأوقات الأزمات، وهو التخبيب، واستعداء الناس على الدولة.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "نافخ الكير وهو الذي يصطاد في الماء العكر، وإثارة المشاعر السلبية".

واستشهد بحديث رسول الله والذي جاء فيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ».



وتابع: "وقياسا على الأمر، ليس منا من خبب مواطن على دولته، وهو الأمر الذي نحذر منه فلا مقبول الاستعداء بالآخرين على الدولة، فالأفضل هو التفكير في حلول للمشكلة بدلا من ذلك".

