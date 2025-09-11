قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل
نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر
إعلان نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة
توك شو

إعلام عبري عن مصادر بالمؤسسة الأمنية: نعتقد أن أغلب قادة حركة حماس نجوا من الاغتيال

علي مكي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر بالمؤسسة الأمنية، أنها تعتقد أن أغلب قادة حركة حماس نجوا من الاغتيال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس أن التهديدات باغتيال قادة الحركة لن تغير مطالبنا لإنهاء الحرب، داعية إلى صفقة تبادل أسرى حقيقية وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

وقالت حركة حماس في بيان لها أن إسرائيل تسعى لإفشال كل مساعي إنهاء الحرب في غزة.

وكشف بيان حماس، عن إصابة زوجة خليل الحية القيادي في الحركة أثناء القصف الإسرائيلي على منزله بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت حماس أن إسرائيل فشلت في استهداف لقيادات الحركة في الدوحة، موضحة أن محاولة اغتيال وفد بالحركة بالدوحة جاءت في لحظة دراسة المقترح الأمريكي.

وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف منزل رئيس الوفد المفاوض في الدوحة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول الثلاثاء غارة على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت قيادات من حركة حماس ما أسفر عن سقوط خمسة شهداء من المرافقين، إضافة إلى مقتل أحد أفراد قوة الأمن الداخلي وإصابة آخرين، وهو ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة.

واتهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"إضاعة الوقت" في مفاوضات الوساطة، مؤكداً أنه "لم يكن جاداً".

وشدد على أن الهجوم الإسرائيلي الأخير في الدوحة "قضى تماماً على أي أمل" للرهائن المحتجزين في غزة.

حماس قطر إسرائيل

