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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوق الركبة .. غادة عبد الرازق بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت غادة عبد الرازق الأنظار بإطلالة شبابية كاجوال، مرتدية بلوزة قصيرة، مع جيب فوق الركبة، مما انهالت عليها تعليقات الجمهور.

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ونسقت غادة عبد الرازق مع الإطلالة، حقيبة صغيرة الحجم مشجرة، وانتعلت حذاء ذات أربطة على الساقين بطريقة لافتة.

وارتدت غادة عبد الرازق نظارة شمسية على أحدث صيحات الموضة، وتركت خصلات الشعر المموج على الكتفين بطريقة مميزة تبرز جمالها.

واختارت غادة عبد الرازق البساطة عنوان إطلالتها فتخلت عن الاكسسوارات الكثيرة، واكتفت بخاتم وعقد والاقراط.

غادة عبد الرازق 
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