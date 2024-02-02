عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يسعى لحسم التعاقد مع رمضان صبحي .. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك سوف يسعى بكل قوة لضم رمضان صبحي خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بعد انتقال عبدالله السعيد للفريق الأبيض، وقد تكون هذه الخطوة في صالح الأبيض لضم رمضان مستقبلا.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هل الزمالك لديه القدرة المالية على دفع راتب رمضان صبحي وضمه من بيراميدز، من الوارد انضمام اللاعب للفريق الابيض مستقبلا".

وأضاف: "من الصعب حاليا في الميركاتو الشتوي ضم رمضان صبحي، لكن مستقبلا قد يكون الأمر وارد وبقوة".

وأكمل: "مصطفى أشرف لاعب بورسيا مونشنجلادباخ الألماني سينتقل لنادي الزمالك بـ200 الف يورو مع أن الأهلي كان يريد ضمه في وقت سابق، وهي صفقة ماديا ليست كبيرة، بل أن الأهلي دفع مبلغ أكبر لـ سافيو الذي رحل وطالب بنسبة مشاركاته ومكافآته".

وواصل: "مصطفى أشرف يريد اللعب في مصر، وناديه رحب ببيعه مقابل 200 الف يورو، والأهلي رفض وطلب استعارته فقط من أجل تجربته، ولكن النادي الألماني رفض وتمسك بالبيع فقط".

وزاد: "الزمالك دخل في الصفقة، واقترب من التعاقد مع مصطفى أشرف، وسيتم دفع 50 ألف يورو قسط أول، والباقي يتم تسديده على أقساط".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

عضو مجلس الزمالك يكشف مفاجأة صادمة للجماهير بشأن فتوح

بعد قرار رفع الفائدة.. أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

فعاليات اليوم التاسع.. الأزهر يحتفي بذوي الهمم في جناحه بمعرض الكتاب

قبل إعادتهم.. الجيش الأردني يكشف تفاصيل القبض على 4 إسرائيليين اجتازوا الشريط الحدودي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

كييف تعترف بنقص خطير في الذخيرة.. وتقدم روسي شرق وجنوب أوكرانيا

وزير النقل: خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع توفر 72 ألف فرصة عمل

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع

بالتايجر اللافت| شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

طريقة عمل فيليه السمك المقرمش بمذاق لا يقاوم

بسبب بطانة الفستان| نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

ملابس نسائية لإخفاء الوجه والهيئة.. قصة سرقة جواهرجي العياط

الأرض على موعد مع مرور كويكب ضخم بجوارها

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ