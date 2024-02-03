افتتاح أكبر مركز متكامل لـ مرسيدس-بنز في مصر

أعلن الوكيل لأشهر العلامات التجارية العالمية في مصر وإحدى الموزعين المعتمدين لـ مرسيدس-بنز فى مصر، عن افتتاح مركز عز العرب ستار الجديد-"عز ستار"، والذي يُعد أكبر صرح متكامل 3S لسيارات مرسيدس-بنز، وأولAMG Performance Center في مصر، والذي يضم صالة عرض حديثة سعة 15 سيارة تجمع بين الفخامة والأداء الاحترافي، ومركز خدمة عملاء فريد من نوعه، ومركز شامل لقطع الغيار، مما يجعل "عز ستار" أحد أهم العلامات الفارقة، التي تجمع مجموعة عز العرب للسيارات بشركة مرسيدس-بنز.

افتتاح اكبر مركز متكامل 3S مخصص لـ مرسيدس-بنز

شهد حفل الافتتاح حضور جيرد بيترليش، الرئيس والمدير التنفيذي لـ مرسيدس-بنز ايجيبت، والمهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس ادارة مجموعة عز العرب، وأدهم الجزار، المدير العام لـ عز العرب ستار، ومجموعة من ممثلي مرسيدس-بنز ايجيبت ، وأعضاء مجلس الإدارة وكبار مسئولي مجموعة عز العرب، إلى جانب حضور ممثلي وسائل الإعلام، وذلك للتعرف على "عز ستار" وما يقدمه من تجربه فريدة من نوعها في عالم السيارات تعزز من راحة العملاء وتقدم خدمات رفيعة المستوى.

يضم "عز ستار" أول AMG Performance Center في مصر لعرض مجموعة سيارات مرسيدس-AMG، والتي تُمكن العملاء من الاستمتاع بعالم يجمع بين الفخامة والأداء القوي وإمكانية الاستماع لصوت محركات سيارات مرسيدس-AMG المميز، مما يقدم تجربة لا مثيل لها.

افتتاح اكبر مركز متكامل 3S مخصص لـ مرسيدس-بنز

ومن بين المميزات الرائدة التي يقدمها "عز ستار" تكنولوجيا المسح الضوئي 360 درجة الحديثة للسيارات، والتي تقوم بالتقاط صور رقمية للسيارة في غضون ثوانٍ، مما يسهل عملية الاستلام بين مسئولي خدمة ما بعد البيع والعملاء. ويعد هذا الماسح الضوئي الوحيد في مصر القادر على تقديم تقرير شامل عن حالة الإطارات، كما يطبق المركز نظام إدارة مخزون بشكل متطور وفعال، مما يعزز مستويات الكفاءة من خلال تتبع دقيق لعناصر المخزون ومراقبة التغيرات، وذلك لتقديم تجربة فائقة للعملاء.

افتتاح اكبر مركز متكامل 3S مخصص لـ مرسيدس-بنز

قال السيد جيرد بيترليش، الرئيس والمدير التنفيذي لمرسيدس-بنز ايجيبت : "متحمسون لهذا العام بما يحمله لنا من تحديات وفرص جديدة، حيث نخطط لإطلاق موديلات جديدة متقدمة ستبهر عملائنا في العديد من الفئات، من سيارات مرسيدس-AMG وسيارات الـSUV"

افتتاح اكبر مركز متكامل 3S مخصص لـ مرسيدس-بنز

وأضاف: "هذا الصرح المتكامل الجديد يليق بـسياراتنا الفاخرة، حيث يتيح الفرصة لتجربة سياراتنا الكهربائية بالكامل التي تم إطلاقها حديثًا، والتي تتمتع بمجموعة فريدة من المميزات لتشمل ضمان بطارية يصل إلى 10 سنوات مع باقة متكاملة تغطي خدمات ما بعد البيع ."

افتتاح اكبر مركز متكامل 3S مخصص لـ مرسيدس-بنز

من جانبه، أعرب المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس ادارة مجموعة عز العرب، عن فخره بهذا الحدث، قائلاً: "فخورون بالإعلان عن افتتاح مركز "عز ستار" المتكامل المخصص لسيارات مرسيدس-بنز، مما يشكل إنجازًا هامًا في التزامنا تجاه علامة مرسيدس-بنز حيث ساهمت الإمكانات السوقية المتزايدة في مصر في تحفيزنا لتعزيز استثماراتنا بشكل كبير، كما أننا متحمسون للإنجازات التي تنتظرنا."

وأضاف: "سعداء بـالتعاون المتميز مع مرسيدس-بنز، حيث نعتبر أحد الموزعين المعتمدين لديهم، وقد أُظهر هذا التعاون على مدار الأعوام السابقة الالتزام في تقديم تجارب و سيارات فاخرة ووضع معايير جديدة من أجل التميز في الخدمة وإرضاء العملاء."

افتتاح اكبر مركز متكامل 3S مخصص لـ مرسيدس-بنز

قال أدهم الجزار، المدير العام لعز العرب ستار: "يعد هذا المركز خطوة فارقة في رحلة نجاح عز العرب، والتي تعكس التزامنا بتقديم كل ما هو جديد ومتميز في خدمة السيارات، حيث أن "عز ستار" ليس مجرد مركز إنما وجهة لمحبي السيارات الذين يبحثون عن الأداء الاحترافي الراقي."

افتتاح اكبر مركز متكامل 3S مخصص لـ مرسيدس-بنز

افتتاح اكبر مركز متكامل 3S مخصص لـ مرسيدس-بنز

افتتاح اكبر مركز متكامل 3S مخصص لـ مرسيدس-بنز

افتتاح اكبر مركز متكامل 3S مخصص لـ مرسيدس-بنز

افتتاح اكبر مركز متكامل 3S مخصص لـ مرسيدس-بنز