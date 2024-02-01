أخبار السيارات| مرسيدس GLA بخصم 70%.. سعر بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم السوق المصري عددا كبيراً من السيارات المستعملة ذات الشهرة الكبيرة والتي أثبتت اعتمادية وأداء قوياً في السوق المصري مؤخراً، ومن ضمن هذه السيارات كيا سبكترا موديل 2001 .

تقدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو باقة من السيارات الجديدة المميزة محلياً ومن أِهمها في فئة الكروس أوفر سيارة بيجو 3008 موديل 2024 .

تعتبر سيارة مرسيدس GLA CLASS من أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين، حيث شهدت تخفيضا يصل الى 70% لقيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها.

تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من أقوى السيارات الجديدة محلياً، ومن بينها سيارة رينو أوسترال الجديدة موديل 2024.

تتميز السيارة اوبل موكا موديل 2024 بتصميم شبابي أنيق وفريد من نوعة، وتعتبر أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في السوق المصري.