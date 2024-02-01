أخبار السيارات| مرسيدس GLA بخصم 70%.. سعر بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه
يضم السوق المصري عددا كبيراً من السيارات المستعملة ذات الشهرة الكبيرة والتي أثبتت اعتمادية وأداء قوياً في السوق المصري مؤخراً، ومن ضمن هذه السيارات كيا سبكترا موديل 2001 .
تتوفر بـ 4 فئات.. سعر بيجو 3008 موديل 2024 في مصر
تقدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو باقة من السيارات الجديدة المميزة محلياً ومن أِهمها في فئة الكروس أوفر سيارة بيجو 3008 موديل 2024 .
فرصة .. مرسيدس GLA بخصم 70%
تعتبر سيارة مرسيدس GLA CLASS من أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين، حيث شهدت تخفيضا يصل الى 70% لقيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها.
أحدث أسعار رينو اوسترال 2024 في مصر
تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من أقوى السيارات الجديدة محلياً، ومن بينها سيارة رينو أوسترال الجديدة موديل 2024.
سعر أوبل موكا 2024 في السوق المصري
تتميز السيارة اوبل موكا موديل 2024 بتصميم شبابي أنيق وفريد من نوعة، وتعتبر أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في السوق المصري.