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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمرها عام ونصف.. حبس شاب أنهى حياة ابنة عمه بعيار طائش بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس شاب في نهاية العقد الثاني من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر انهاءه حياة طفلة حياة طفلة لم تبلغ من العُمر سوى عام ونصف "نجلة عمه"، متأثرة بإصابتها بطلق ناري، على يديه حيث أصابها عن طريق الخطأ أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته بالمنزل، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفلة على يدي نجل عمومتها دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین مصرع الطفلة (سندس ت.خ.ك.س- عام ونصف- وتقيم دائرة المركز)، وتم نقلها إلى مستشفى البلينا المركزي، وتوفيت عقب وصولها، وأفاد والدها المدعو (تامر خ.ك.س- 35 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بأنه أثناء عبث نجل شقيقه المدعو (خلف الله س.خ.ك- 18 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية)، بسلاح ناري كان بحوزته بالمنزل.

خرج منه طلق عن طريق الخطأ؛ ما نتج عنه إصابة طفلته المذكورة ووفاتها في الحال، ونفى وجود الشبهة الجنائية في الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بطريق الخطأ، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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