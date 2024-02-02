بعد تكريمه بملتقى التميز والإبداع العربي.. حكيم يشكر جمهوره

مسيرة مليئة بالنجاح والتميز كانت وراء تكريم النجم حكيم في ملتقى التميز والابداع العربي الذي أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة وأكاديمية ويكيميديا للاعلام والذي حضره كوكبة من النجوم العرب في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاعلامية.

التكريم جاء باختيار الجمهور الذي دائما ما يدعم حكيم ويؤكد على نجوميته في كل مناسبة.

من ناحيته حرص حكيم على توجيه الشكر للجمهور وللقائمين على الملتقي واثناء الحفل حرص كل الجمهور في الملتقى على التصوير معه.

حكيم - الموضة السنة دي

وقبل عدة أيام، طرح المطرب الشعبي حكيم أغنيته الجديدة التي تحمل اسم الموضة السنة دي، وذلك بعد نجاح أغنية واحد بس التي طرحها قبل 4 أشهر.

ونشر حكيم على حسابه الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو من أغنيته الجديدة، معلقًا: خلصت خلاص الجدعنة ومبقتش موضة.. دلوقتي غل ونفسنة على نية سودة.

حكيم ومحمد منير

شارك الفنان محمد منير، صورة تجمعه بالفنان حكيم عبر حسابه على منصة أكس تويتر سابقاً.

وكتب: “‏سعدت بزيارة أخي وصديق عمري الفنان حكيم رفيق رحلة العمر”.

من جانب آخر، أعرب الفنان محمد منير عن حزنه لما يحدث فى فلسطين وتفاقم الأحداث خلال الفترة الحالية من عنف وقصف مستمر لأهلها.

وقال منير فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": إن إصدار أحدث أغانيه يا فلسطيني، هو أبسط الطرق لدعم القضية الفلسطينية وأنه كان لابد من طرحها فى هذا التوقيت لأنه لا يملك سوى حنجرته للتعبير عن ما يمر به العالم من أحداث مأساوية .

ولم يغب يوما صوت النجم الكبير الكينج محمد منير عن التعبير عن مشاعر الشعوب تجاه القضايا الإنسانية وفي هذه الأيام ووسط حالة الحزن والاستياء التي تعيشها الشعوب العربية والعالم بسبب جرائم العدو الإسرائيلي وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم وقتل ودمار في غزة قرر منير ان يعبر بصوته ويقدم رسالة دعم للأشقاء في فلسطين ويشدو بأغنية جديدة عنوانها " يا فلسطيني".

وتحمل الأغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه ومن بين مقاطع الاغنية: " ادي الشعب ان حب يرد ... بحجارة بحجارة بحجارة... جندل تأمينك ... ينصر دينك يا فلسطيني ".

الأغنية تأليف عصام عبد الله والحان كامل شريف وتم تصويرها وسيتم عرضها خلال ساعات وقام بإخراجها أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.