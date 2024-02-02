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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تفكر في فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة أن كندا تدرس فرض عقوبات على من وصفهم بالمستوطنين "المتطرفين"، في أعقاب الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد أربعة أفراد إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الضفة الغربية. 

وفي حديثه للصحفيين في واترلو، أونتاريو، قال ترودو: "نحن نبحث في كيفية التأكد من محاسبة المسؤولين عن العنف المتطرف أو العنف الشديد الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية".

يأتي هذا الإعلان كجزء من استجابة دولية أوسع لمعالجة حوادث العنف المزعومة التي تورط فيها المستوطنون في الضفة الغربية. ويتوافق بيان ترودو مع خطوة مماثلة من جانب الولايات المتحدة، التي اتخذت مؤخرًا إجراءات ضد أربعة رجال إسرائيليين متهمين بالتورط في مثل هذا العنف. تعمل الحكومة الكندية بنشاط على استكشاف التدابير اللازمة لضمان مساءلة الأفراد المشاركين في الأنشطة المتطرفة في الضفة الغربية.

جدير بالذكر أن ترودو لم يقدم تفاصيل محددة حول العقوبات المحتملة أو جدولًا زمنيًا لتنفيذها. وتعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة التي تبذلها بعض الدول لمعالجة حوادث العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والرد عليها.

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