الجيش العراقي: الضربات الأمريكية للمناطق الحدودية خرق للسيادة

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبدالله، مساء اليوم /الجمعة/، أن الضربات الأمريكية مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية يعد خرقا للسيادة العراقية.



وقال رسول- في بيان، - "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة".



وأضاف أن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

