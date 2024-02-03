مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بأسوان

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، فى حادث تصادم لسيارة ملاكى ومركبة توك توك اليوم السبت على الطريق الزراعى " القاهرة - أسوان"، وتم التعامل مع المصابين والشخص المتوفى.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ومركبة "توك توك" على الطريق الزراعى " القاهرة - أسوان" بجوار مزلقان بلانة شمال أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجثمان المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.