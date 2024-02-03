تاجر عملة يحاول غسل 5 ملايين جنيه في شقق وسيارات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (5 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.