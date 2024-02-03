رسالة من تبون إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى ليبيا حاملا رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى.



وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها إنه "بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، صباح اليوم بطرابلس، حاملاً رسالةً خطية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، محمد يونس المنفي".



وأوضح البيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد حرص السيد رئيس الجمهورية على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وليبيا، وكذا الحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي.