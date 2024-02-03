جمع 8 ملايين جنيه بغرض السفر للخارج.. حكاية نصاب الشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.