عبد الله السعيد يحتفل بالانضمام لـ الزمالك.. ماذا فعل؟

احتفل عبد الله السعيد، الذي انضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لنادي الزمالك، بارتداء قميص الفريق الأبيض والرقم 19، وذلك بعد إعلان إدارة النادي رسميًا عن تعاقدها معه.

وشارك السعيد صورته الجديدة على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، معبرًا عن فخره بارتداء قميص الزمالك الذي انتقل إليه قادمًا من نادي بيراميدز والأهلي السابق.

ويرتدي السعيد الرقم 19 بعد تنازل ناصر منسي، مهاجم الفريق، عن الرقم لصالح اللاعب الجديد.

يأتي هذا الاحتفال بعد الإعلان الرسمي عن التعاقد، ويعكس فرحة السعيد بالانضمام إلى الزمالك والتحدي الجديد في مسيرته الرياضية.

عرضت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، البرومو الرسمي لانضمام عبد الله السعيد لنادي الزمالك وظهر السعيد خلال الفيديو بعلامة القوس والسهم الخاصة بشعار الزمالك.

وظهر خلال البرومو، صوت مدحت شلبي المعلق الشهير مرددا، :"يا عبد الله ياخويا سماح وكأنها التيمة الرسمية لتقديم اللاعب لجمهور الزمالك.