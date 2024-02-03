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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سبيكة ذهبية تزن 31 جراما بحوزة طالب جامعة أسيوط خلال الامتحان.. تفاصيل

نائب رئيس جامعة أسيوط
نائب رئيس جامعة أسيوط يسلم السبيكة الذهبية للطالب

تمكن الأمن الإداري بجامعة أسيوط، اليوم السبت، من إعادة سبيكة ذهبية تزن 31 جرام عيار 24 ، إلى أحد الطلاب فقدها أثناء ادائه امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق.

كان مؤمن محمد سيد مدير إدارة الأمن الإداري بجامعة أسيوط، قد تلقى بلاغًا من مصطفى هريدي طالب بكلية الحقوق إنتساب مقيم  مركز ديروط، بأنه أثناء تأدية الامتحانات بصالات الامتحانات بالجامعة فقد سبيكة ذهبية تزن 31 جرام عيار 24.

وبالانتقال والمعاينة والفحص لصالات الامتحانات بالحرم الجامعي تمكن أفراد الأمن الإداري بالجامعة من العثور على سبيكة الذهب.

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وتم التواصل مع الطالب والحضور إلى جامعة أسيوط واستلمها بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأعرب الدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن خالص الشكر والتقدير  لمؤمن محمد سيد مدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة وذلك تقديرا لجهوده المبذولة.

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