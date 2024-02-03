طلاب من أجل مصر في زيارة لمعرض القاهرة للكتاب



قامت أسرة طُلاب من أجل مِصر بزيارة ثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين والمقام تحت شعار " نصنع المعرفة .. نصون الكلمة " بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك لعدد ٢٠٠ طالب و طالبة من الأسرة.

وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

الزيارة جاءت انطلاقاً من حرص جامعة عين شمس الدائم على الإثراء التثقيفي والمعرفي لدى الطلاب وتعميق إدراكهم لأهم القضايا والتحديات وتعزيز التواصل والدمج المجتمعي لهم مع الجهات المختلفة.

توالت مشاركات قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بمواهب طلابها المتميزين في احتفالات أجهزة الدولة بعيد الشرطة الثاني والسبعون،

حيث شارك فريق كورال هارموني عربي بقطاع التعليم والطلاب بإحتفال مديرية أمن القاهرة بعيد الشرطة الثاني والسبعون، تقديرا وعرفانا بدور رجال الشرطة المصرية المخلصين وتضحياتهم في الحفاظ علي أمن واستقرار الوطن. واعترافا بالجميل لشهدائهم وذويهم.

وتأتي مشاركة كورال هارموني عربي بالإحتفالية

تحت رعاية ا.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و ا.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة واشراف وتنسيق اداري ا.ابراهيم سعيد حمزة الأمين المساعد لقطاع تعليم الطلاب

وذلك انطلاقا من حرص الجامعة علي مشاركة الدولة المصرية واجهزتها في كافة احتفالاتها؛

حيث قدم كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد مجموعة مميزة من الاغاني الوطنية التي نالت اعجاب واستحسان جميع الحاضرين من قيادات مديرية أمن القاهرة والشرطة الحاضرين بالحفل.

شارك في الإعداد للحفل طارق احمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، مصطفي عيسي مدير إدارة النشاط الفني.