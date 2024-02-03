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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: 48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي بعنوان" الوصية وأحكامها "

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تقام يوم السبت القادم  بعد صلاة العشاء "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" وعددها (48) ندوة تحت عنوان: "الوصية وأحكامها.

وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح مسجد الفردوس بالزقازيق بمحافظة الشرقية الأربعاء الموافق 7 / 2 / 2024م، وسيتم افتتاح ( 22 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 9 / 2 / 2024م، منها ( 19 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 558 ) مسجدًا منها ( 435 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 123 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

و بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 9 / 2 / 2024 م عدد ( 11580 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (991) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الأقصر

1. مسجد الفتح الإسلامي – المريس - الطود

2. مسجد خاتم المرسلين – طيبة 

مديرية أوقاف القاهرة

3. مسجد زون 10 - زون 10 البانسية–كمبوندجاردينا سيتي

مديرية أوقاف الفيوم

4. مسجد الرحمن – أبو سكين – العجميين 

5. مسجد الوحدة المحلية – سنهور القبلية - العجميين

6. مسجد الحنفي – نزلة بشير – مركز الفيوم 

7. مسجد الرحمن – عزبة رمزي – بندر الفيوم

8. مسجد العتيق – تطون – مركز إطسا

مديرية أوقاف الغربية

9. مسجد القبلي – كفر الحمام - بسيون

10. مسجد الرحمة ( الكبير ) – كفر دمتنو– المحلة الكبرى

11. مسجد عبد المجيد حجازي – المعتمدية – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف الجيزة

12. مسجد عرفات – منشأة أبو العباس - العياط

13. مسجد الرحمن البحري – منيل السلطان - أطفيح

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14. مسجد فتح الأبيض – منشية المرشد - مطوبس

15. مسجد القبلي – النوايجة– دسوق بحري

16. مسجد الغفران – أبو العزايم– سيدي سالم

مديرية أوقاف بني سويف

17. مسجد أبو بكر الصديق – قفطان الغربية – مركز سمسطا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

18. مسجد إبراهيم سلامة – عزبة منصور – التل الكبير 

مديرية أوقاف الإسكندرية

19. مسجد علي بن أبي طالب - خلف قرية اليمن - العامرية ثان 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد غازي مصبح – مركز بني عبيد

مديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد النور المحمدي – شارع البحر - مركز المحمودية

مديرية أوقاف الغربية

3. مسجد الرحمن – محلة روح – طنطا ثان

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