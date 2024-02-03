قطاع المعاهد الأزهرية ينفذ البرنامج التدريبي التخصصي لتنمية مهارات معلمي الرياضيات بالإسكندرية

بدأت إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي التخصصي لتنمية مهارات معلمي الرياضيات بالمعاهد النموذجية لغات بمركز تدريب سموحة بمنطقة الاسكندرية الأزهرية، وذلك تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هذا البرنامج التدريبي التخصصي يهدف إلى تنمية الكفاءة المهنية والتربوية لمعلمي الرياضيات بالمعاهد النموذجية لغات، والارتقاء الأمثل بالمستوى العلمي والتربوي لهم، وأشار فضيلته إلى أن تنفيذ هذا البرنامج جاء تلبية للاحتياجات التدريبية الحقيقية لمعلمي الرياضيات بالمعاهد النموذجية لغات بالمناطق الأزهرية؛ وارتقاءً بمستواهم العلمي والتربوي.

وأوضح خالد إبراهيم مدير الإدارة العامة للمعاهد النموذجية واللغات، والدكتور/ شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية أن هذا البرنامج التدريبي يشمل التدريب باللغة الإنجليزية على كل من (الأعداد والعمليات عليها-النسبة والتناسب وتطبيقاتهما-الهندسة والقياس—المعالجات البيانية والإحصاء-تطبيقات عملية).

هذا وقد استقبل أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وأمين عزام، مدير التدريب، السادة المدربين والمتدربين وإشراف التدريب، واطمأن على توفير سبل الراحة والإعاشة المناسبة لهم.

يأتي هذا انطلاقًا من رؤية مصر 2030م، وفي إطار دور الأزهر التعليمي، واهتمام قطاع المعاهد الأزهرية بالمعاهد النموذجية لغات، وسعيه الدائم للارتقاء بالكفاءة المهنية لمعلمي هذه الفئة، وتنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بعقد البرنامج التدريبي التخصصي لتنمية مهارات معلمي الرياضيات بالمعاهد النموذجية لغات وذلك بهدف تنمية مهارات معلمي الرياضيات بالمعاهد النموذجية لغات.