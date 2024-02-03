الملياردير المثير للجدل.. أين يحتفظ إيلون ماسك بثروته المالية الضخمة؟

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حالة من الجدل مؤخرا عقب خسارته لقب أغنى رجل في العالم، فضلا عن دخوله في معارك قضائية قد تعرضه للمزيد من الخسارة.

ويتساءل الكثير من المتابعين عن مكامن ثروة إيلون ماسك كرئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، وغيرها من الأنشطة والشراكات.. فأين يحتفظ الملياردير الأمريكي بثروته؟

خسائر إيلون ماسك الأخيرة

في عام 2021، أصبح ماسك أغنى رجل في العالم بعد تجاوزه لمؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، ومع ذلك، أدى قرار صدر عن قاضٍ في ولاية ديلاوير مؤخرا إلى "تأثيرات بمليارات الدولارات على ثروة ماسك"، وفقًا لمجلة "فوربس".

تنازل ماسك عن لقب "أغنى شخص في العالم" لصالح برنارد أرنو، رئيس مجموعة لويس فيتون المتخصصة في السلع الفاخرة، حيث أبطل قاضٍ في ولاية ديلاوير حزمة ضخمة من أسهمه في شركة تسلا، وتحديدًا "خيارات أسهم الموظفين" (ESO) التي تعتمد على الأداء والتي حصل عليها ماسك في عام 2018.

قضت المحكمة بأن تلك الخيارات، التي تبلغ قيمتها 56 مليار دولار، "غير عادلة"؛ نظرًا لأن الملياردير كان "لديه علاقات وثيقة مع اثنين من أعضاء مجلس الإدارة الذين صاغوا الصفقة، وكان يتحكم في جزء كبير من العملية".

نتيجة للحكم القضائي، لن يكون بإمكانه تداول أو بيع تلك الأسهم. وبسبب مستوى عدم اليقين العالي المتعلق بما سيحدث بعد ذلك، بما في ذلك استئناف الحكم، قامت مجلة "فوربس" بتخفيض حصة ماسك في خيارات أسهم الموظفين التابعة لتسلا بنسبة 50٪، مما يؤدي إلى خفض صافي ثروته بمقدار 25.5 مليار دولار.

أين يحتفظ إيلون ماسك بثروته؟

تصل ثروة إيلون ماسك حاليًا إلى 184.5 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مجلة فوربس، على الرغم من أنه يتخلف عن بيرنارد أرنو الذي يمتلك ثروة تُقدر بحوالي 210.8 مليار دولار، إلا أنه لا يزال يتفوق على جيف بيزوس، الذي يحتل المركز الثالث كأغنى شخص في العالم بثروة قدرها 179 مليار دولار.

تتمثل ثروة ماسك في حصص ملكية في العديد من الشركات، بما في ذلك تسلا. يمتلك ماسك حوالي 411 مليون سهم وحوالي 304 ملايين من خيارات الموظفين في تسلا، مما يجعل إجمالي ثروته حوالي 127 مليار دولار، وهو الجزء الأكبر من ثروته.

يجب ملاحظة أن هذه الأرقام لا تشمل الأمر القضائي الأخير الذي طلب فيه من ماسك إعادة بعض خيارات أسهم الموظفين التي حصل عليها.

بالإضافة إلى تسلا، أسس ماسك شركة "سبيس إكس" في عام 2002، وهي شركة خاصة تعمل في مجال صناعة الصواريخ والأقمار الاصطناعية. يمتلك ماسك حوالي 42٪ من إجمالي أسهم الشركة، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 71 مليار دولار. تعاونت الشركة مع وكالة ناسا في إطلاق صواريخ تحمل مركبات فضائية وإجراء رحلات إلى محطة الفضاء الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، اشترى ماسك شركة تويتر مقابل حوالي 44 مليار دولار في صفقة مثيرة للجدل في عام 2022، وقام بإعادة تسمية المنصة الشهيرة إلى "إكس".

يمتلك ماسك حوالي 79٪ من أسهم شركة "إكس" (المعروفة سابقًا باسم تويتر)، والتي تقدر قيمتها الآن بأقل من نصف قيمة تويتر في وقت الاستحواذ.

ويملك ماسك 3.3 مليار دولار من أسهم شركة "بورينغ" للنقل الجماعي التي نفذت أكبر مشاريعها حتى الآن في لاس فيغاس بمسار نقل يبلغ طوله 2.7 كيلومتر واستخدمه أكثر من 1.5 مليون شخص منذ افتتاحه عام 2021، بحسب موقع الشركة نفسها.