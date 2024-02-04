عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط التسجيل في الدورات التدريبية بمركز اللغات بآداب حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية 2024 بكافة اللغات، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.


وأوضحت إدارة مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، مشيرة إلى أنه يتم الإعلان عن بدء كل دورة فور اكتمال العدد.  

ونوه المركز بأنه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966 .

وتم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.


واجتمع  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع مديري العموم وأمناء الكليات، لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل داعيًا إياهم لمواصلة الجهود والجد والاجتهاد في العمل من أجل رفعة شأن الجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على ضرورة التوجه إلى التحول الرقمى بشكل كامل لما له من مميزات فى توفير الوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ ومواكبة للتطور التكنولوجى ، وعلى اثره قامت الجامعة فى تحصيل المصروفات من الطلاب من خلال التعاون مع شركة "إي فاينانس ".

كما أشار الدكتور قنديل إلى أهمية اختيار الكفاءات وتوظيفها بما يتناسب مع احتياجات العمل مع تحقيق العدالة فى التوزيع واتباع سياسة الثواب والعقاب، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كل الدعم لتحسين الأجور للعاملين بالجامعة من خلال تخصيص مكافآت تحفيزية للمتميزين، حتى ينعكس ذلك على بيئة العمل ويساعد فى زيادة الإنتاج بأرقام حقيقية.

وأضاف أنه تم عقد اتفاق مع عدد من الشركات لعمل منافذ بيع للسلع الغذائية واللحوم والدواجن مثل شركة أمان والتعاون للمنظفات.

مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان جامعة حلوان تؤهل الطلاب الدورات التدريبية الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب مركز اللغات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

بيان عاجل من الحوثيين بشأن الضربات الأمريكية على اليمن

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن اليوم.. الوراك بـ 100 والأجنحة بـ 60 جنيه

تلف المنقولات.. مفاجأة سعيدة للرجال المطلقين

احترس درجة الحرارة تحت الصفر.. وأمطار خفيفة في هذه المحافظات

تخلصت من عم زوجها بحجر.. السجن 15 سنة لربة منزل

سعر الذهب اليوم 4-2-2024

وزير الدفاع الأمريكي: غارات على 13 موقعا حوثيا لتعطيل قدراتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة| كيف ذلك؟

كائنات فضائية.. مقطع فيديو لسحب نادرة تشبه الأجسام الطائرة

«نيوتن غزة».. طفل فلسطيني ينجح باختراع يُضيء الخيام|ماذا فعل؟

علماء يثيرون الجدل باكتشاف كائنات غامضة في أعماق المحيط الهادي.. ما القصة؟

فيديو

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ