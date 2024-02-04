رابط التسجيل في الدورات التدريبية بمركز اللغات بآداب حلوان

أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية 2024 بكافة اللغات، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.



وأوضحت إدارة مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، مشيرة إلى أنه يتم الإعلان عن بدء كل دورة فور اكتمال العدد.

ونوه المركز بأنه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966 .

وتم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.



واجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع مديري العموم وأمناء الكليات، لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل داعيًا إياهم لمواصلة الجهود والجد والاجتهاد في العمل من أجل رفعة شأن الجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على ضرورة التوجه إلى التحول الرقمى بشكل كامل لما له من مميزات فى توفير الوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ ومواكبة للتطور التكنولوجى ، وعلى اثره قامت الجامعة فى تحصيل المصروفات من الطلاب من خلال التعاون مع شركة "إي فاينانس ".

كما أشار الدكتور قنديل إلى أهمية اختيار الكفاءات وتوظيفها بما يتناسب مع احتياجات العمل مع تحقيق العدالة فى التوزيع واتباع سياسة الثواب والعقاب، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كل الدعم لتحسين الأجور للعاملين بالجامعة من خلال تخصيص مكافآت تحفيزية للمتميزين، حتى ينعكس ذلك على بيئة العمل ويساعد فى زيادة الإنتاج بأرقام حقيقية.

وأضاف أنه تم عقد اتفاق مع عدد من الشركات لعمل منافذ بيع للسلع الغذائية واللحوم والدواجن مثل شركة أمان والتعاون للمنظفات.