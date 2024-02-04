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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسبب هواوي.. توقف تسليم السيارات الكهربائية الصينية

صدى البلد

تعرضت العديد من السيارات الكهربائية من الصين لتأخير التسليم نتيجة لمشكلة إنتاج وحدة الحوسبة التي تنتجها شركة هواوي.

بسبب هواوي.. توقف تسليم السيارات الكهربائية الصينية

تُعرف وحدة الحوسبة المعنية باسم MDC 810 وتستخدم لتشغيل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة. ويدرك أحد المصادر أن مشكلة الإنتاج نشأت بسبب نقص أحد المكونات المستخدمة في الوحدة.

وأبلغت مصادر رويترز أن ثلاث مركبات تأثرت بالتأخير. ويعتقد أن هذه تشمل سيارة Avatr 12 من شركة شانجان التي تم إطلاقها في أواخر العام الماضي والتي حصلت على 20.000 طلب اعتبارًا من 1 ديسمبر، بالإضافة إلى سيارة  منLuxeed S7 سيدان من شيري والتي أثبتت أيضًا شعبيتها وحصلت على ما يقرب من 20.000 طلب بحلول 28 نوفمبر.

وأبلغت Luxeed المشترين الشهر الماضي أنه سيتم تعويضهم بما يصل إلى 10000 يوان (1400 دولار) إذا لم يتمكنوا من استلام مفاتيح سيارتهم الجديدة في التاريخ الموعود.

السيارة الثالثة التي تأثرت بالتأخير هي سيارة Seres Aito M9 SUV. تم عرضها لأول مرة في نهاية شهر ديسمبر وهي عبارة عن سيارة كهربائية ذات ستة مقاعد تتميز بنظام القيادة الذاتية ADS 2.0 من هواوي. 

بسبب هواوي.. توقف تسليم السيارات الكهربائية الصينية

تم الإعلان عن اثنين من المحركات، يتميز الأول بزوج من المحركات الكهربائية ومجموعة بطارية بقدرة 97.7 كيلووات في الساعة تمنحها نطاقًا يبلغ 392 ميلاً (630 كم) وقوة 523 حصانًا.

يتم تقديم نسخة بنطاق أكبر أيضًا والتي تجمع بين مولد سعة 1.5 لتر مع محركين كهربائيين ومجموعة بطارية بقدرة 42 كيلووات في الساعة أو 52 كيلووات في الساعة، وكانت شركة صناعة السيارات قد خططت لبدء عمليات التسليم بحلول 26 يناير لكنها أخطأت هذا الهدف.

تستخدم سيارة Alpha S سيدان من Arcfox أيضًا نفس وحدة الحوسبة الخاصة بشركة هواوي وقد تأثر إنتاجها في الماضي بسبب نقص الإمدادات.

السيارات الكهربائية هواوي Luxeed المحركات الكهربائية Arcfox Alpha S

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