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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة مبيعات هيونداي من سيارات الكهربائية بنسبة 77%

صدى البلد

أعلنت شركة هيونداي موتور امريكا عن شهر يناير الصعب في الولايات المتحدة، مشيرة إلى "التحديات الاقتصادية وأسعار الفائدة التي تجعل بيئة البيع بالتجزئة صعبة". بلغت مبيعات سيارات الشركة 47,543 سيارة (بانخفاض 8.6% على أساس سنوي).

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زيادة مبيعات هيونداي من سيارات الكهربائية بنسبة 77%

في الوقت نفسه، ترى هيونداي نقاطًا مضيئة في قطاع السيارات الكهربائية مع نمو كبير على أساس سنوي في مبيعات السيارات الكهربائية.

 

ارتفعت في يناير مبيعات السيارات الكهربائية من هيونداي بنسبة 77% على أساس سنوي، على الرغم من أن الشركة لم تكشف عن الرقم الدقيق. وتقول الشركة إن مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل للعلامة التجارية زادت بنسبة 42% على أساس سنوي، دون تقديم المستوى الدقيق أيضًا.

 

ما نعرفه هو أن مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل المعتمدة على E-GMP من Hyundai - Ioniq 5 وIoniq 6 - بلغت 2,225 (بزيادة قدرها 44% على أساس سنوي). وتمثل السيارات الكهربائية التي تعمل بنظام E-GMP ما نسبته 4.7% من إجمالي حجم إنتاج هيونداي (مقارنة بـ 3.0% قبل عام).

 

علاوة على ذلك، تأتي سيارة هيونداي كونا الكهربائية، التي لم يتم الإبلاغ عن أرقامها (يتم حسابها مع كونا ذات الاحتراق الداخلي).

 

مبيعات Hyundai BEV الشهر الماضي (التغيير على أساس سنوي):

هيونداي أيونيك 5: 1,465 (بانخفاض 5%)

هيونداي أيونك 6 : 760 (جديدة)

هيونداي كونا الكهربائية: N / A

إجمالي عائلة Ioniq: 2,225 (بزيادة 44%) وحصة 4.7%

للإشارة، فقد بلغ إجمالي مبيعات هيونداي أيونيك 5/ أيونيك 6 خلال 12 شهراً من عام 2023، 46,917 سيارة تمثل نحو 5.9% من إجمالي الحجم.

 

مبيعات هيونداي للسيارات الكهربائية في عام 2023 (التغيير على أساس سنوي):

هيونداي أيونيك 5: 33,918 (زيادة بنسبة 48%)

هيونداي أيونك 6: 12,999 (جديدة)

هيونداي كونا الكهربائية: N / A

إجمالي عائلة Ioniq: 46,917 (بزيادة 104%) وحصة 5.9%

نفترض أن هيونداي ستزيد مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة في عام 2024 إلى مستويات قياسية جديدة.

 

لسوء الحظ، لا تتضمن الإحصائيات الرسمية نتائج مبيعات نماذج المكونات الإضافية الأخرى (مثل Santa Fe PHEV و Tucson PHEV)، حيث يتم حسابها مع السيارات الهجينة التقليدية أو غير القابلة لإعادة الشحن.

 

لاحظ طراز خلايا الوقود الهيدروجيني -Hyundai Nexo- أنه تم بيع 23 وحدة الشهر الماضي (بزيادة قدرها 44% على أساس سنوي). وفي عام 2023، تم تسليم 241 سيارة نيكسو، وهو ما يقل بنسبة 41٪ عن عام 2022.

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