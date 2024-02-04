عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيتروين C4 الجديدة في مصر

سيتروين C4 موديل
سيتروين C4 موديل 2023

تعتبر السيارة الرياضية سيتروين من أبرز إصدارات الكروس أوفر الرياضية المقدمة من الصانع الفرنسي في مصر، وتتميز بتصميم شبابي عصري، وباقة من التجهيزات.

بيجو وفولكس فاجن.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر جديدة

أسعار بيجو 308 موديل 2024 الجديدة في مصر

 سيتروين C4 موديل 2023

أسعار السيارة سيتروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الأولى FEEL بقيمة قدرها 1,414,000 جنيه

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الثانية INTERIOR SHINE RED بقيمة قدرها 1,599,000 جنيه

سيتروين C4 موديل 2023 

مواصفات السيارة سيتروين C4 موديل 2023 

محرك ثلاثي الأسطوانات.

3 سلندر.

سعة 1200 سي س تيربو .

قوة اجمالية 155 حصانا.

عزم دوران 240 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

نوع الجر "أمامي و كلي".

زمن التسارع من الثبات حتى 100 كيلومتر: 8.2 ثانية

سيتروين C4 موديل 2023 

ابعاد السيارة سيتروين C4 موديل 2023

تأتي السيارة ستروين C4موديل 2023 بمقدمة ذات ملامح حادة تضم حزمة ضوئية، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، وجنوط رياضية، مع ابعاد خارجية بلغت 1834 مم للعرض، و 4360 مم للطول الكلي، وبارتفاع يصل إلى 1520 مم، وسعة تخزين خلفية 380 لتر.

 

وتحتوي السيارة ستروين C4موديل 2023 على شاشة داخلية تعمل باللمس، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام صوتي ترفيهي، مع مقود حركة متعدد الوظائف، بالإضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا 360 درجة، ومكيف هواء أوتوماتيكي.       

سيتروين C4 موديل 2023 سيتروين C4 سيتروين الكروس اوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

بيان عاجل من الحوثيين بشأن الضربات الأمريكية على اليمن

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

موضوعات متعلقة

بيجو وفولكس فاجن.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر جديدة

فرصة.. سكودا أوكتافيا بخصم 70%

دايو لانوس .. سعر أشهر سيارة مستعملة في مصر

أسعار بيجو 308 موديل 2024 الجديدة في مصر

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر

أسباب تؤدي لتلف بطارية السيارة مبكراً

سعر فورد إيدج الجديدة في السعودية

BYD تكشف عن أحدث أسعار سيارتها

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن اليوم.. الوراك بـ 100 والأجنحة بـ 60 جنيه

تلف المنقولات.. مفاجأة سعيدة للرجال المطلقين

احترس درجة الحرارة تحت الصفر.. وأمطار خفيفة في هذه المحافظات

تخلصت من عم زوجها بحجر.. السجن 15 سنة لربة منزل

سعر الذهب اليوم 4-2-2024

وزير الدفاع الأمريكي: غارات على 13 موقعا حوثيا لتعطيل قدراتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة| كيف ذلك؟

كائنات فضائية.. مقطع فيديو لسحب نادرة تشبه الأجسام الطائرة

«نيوتن غزة».. طفل فلسطيني ينجح باختراع يُضيء الخيام|ماذا فعل؟

علماء يثيرون الجدل باكتشاف كائنات غامضة في أعماق المحيط الهادي.. ما القصة؟

فيديو

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ