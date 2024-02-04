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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

القاهرة الجديدة: التأكد من جاهزية روافع الصرف الصحي للتعامل مع الأمطار والطوارئ

صدى البلد

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، محطات روافع الصرف الصحي بالمدينة، للتأكد من استعدادها بكامل طاقتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة، لا سيما بالمناطق الساخنة بالمدينة. 

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لتشغيل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولاً بأول.

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وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي فى إطار حرص جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على الاستعداد الكامل للتعامل مع الأمطار والنوَّات بموسم الشتاء الحالي، ورفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى طبقًا لخُطة العمل، وكذا رفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة".

وأفاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم استصدار قرار بتشكيل لجنة طوارىء بإشراف نواب التجمعات، لاتخاذ الإجراءات والاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، ووضع خطة الطوارئ أثناء الأمطار وأماكن التمركز للأفراد والمعدات، ورفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار من بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الصرف كما يتم التطهير الدوري لخطوط الانحدار والمطابق، مع تكثيف لجنة الكوارث وغرفة الطواريء والمتابعة لنقاط تجمع الأمطار ورصدها أولاً بأول والتعامل معها.

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة محور ( R R) بدايةً من تقاطعه من محور العبور " بالتجمع الثالث  "، وحتى تقاطعه بمحور محمد بن زايد بالامتداد الشرقي بطول 8 كم، والذي يقوم على خدمة مناطق مشروعات الإسكان  بالتجمع الثالث ( سكن مصر / دار مصر )، فضلاً عن مناطق ( الأندلس / المستثمر الصغير )، بالإضافة إلى منطقة النوادي والكمبوندات القائمة بالامتداد الشرقي للمدينة.

القاهرة الجديدة عبدالرءوف الغيطى الصرف الصحى الامطار

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